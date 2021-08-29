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На дискотеке в Днепре стреляли из травмата: есть раненые

29 августа, 2021 воскресенье
14:59
Криминал

28 августа в развлекательном центре "Лавина", в городе Днепре, проходила дискотека "Поколение 00", которая стала закрытием летнего сезона

Были слышны выстрелы, затем туда прибыло несколько экипажей полиции, проводилось задержание, приводит подробности Еспресо.TV .

"Оказалось, что один из посетителей, не поделив что-то с другой компанией, начал стрелять из пистолета. Пострадали два человека, их госпитализировали в одну из городских больниц", - сообщает местный портал Наш город .

Нацполиция заявила, что хулигана задержали. Проводится следствие.

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Злоумышленнику 23 года.

"29 августа около 03:00 в полицию поступило сообщение о хулиганских действиях на улице Космической, в Соборном районе города. Предварительно установлено, что 23-летний мужчина совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону двух мужчин. Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления - пистолет, похожий на травматический ", - отмечает официальный сайт ведомства.





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дискотека
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