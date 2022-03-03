На дипломатических учреждениях в Киеве нашли метки, похоже – для корректировки огня

Об этом в twitter сообщает глава представительства ЕС Матти Маасикаса, передает Еспресо.TV.

"Надо ожидать еще больше "жертв среди дипломатов"?, - написал чиновник Евросоюза.

Маасикас показал фотографии условных символов, которые разместили на стенах построек дипломатических представительств.



В то же время, он не рассказал, на зданиях каких именно посольства или представительства расставили эти метки.

Напомним, персонал большей части дипломатических представительств в Киеве покинул столицу и эвакуировался во Львов или за границу. Одним из последних в Галичину переехало посольство Италии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb