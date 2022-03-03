На дипломатических учреждениях в Киеве нашли метки, похоже – для корректировки огня
На зданиях дипломатических представительств в Киеве обнаружили метки, очень напоминающие условные знаки для корректировки огня российских оккупантов
Об этом в twitter сообщает глава представительства ЕС Матти Маасикаса, передает Еспресо.TV.
"Надо ожидать еще больше "жертв среди дипломатов"?, - написал чиновник Евросоюза.
Маасикас показал фотографии условных символов, которые разместили на стенах построек дипломатических представительств.
В то же время, он не рассказал, на зданиях каких именно посольства или представительства расставили эти метки.
- Напомним, персонал большей части дипломатических представительств в Киеве покинул столицу и эвакуировался во Львов или за границу. Одним из последних в Галичину переехало посольство Италии.
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