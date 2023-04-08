На дежурстве в странах Балтии румынские F-16 перехватили два российских истребителя
7 апреля в рамках миссии из НАТО румынские истребители F-16 идентифицировали и перехватили два российских Су-27 в воздушном пространстве стран Балтии
Об этом сообщает командование Воздушных сил Румынии.
"7 апреля 2023 года, только через шесть дней после начала миссии НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, Центр воздушных операций НАТО в Уэдеме, Германия, поднял по тревоге два истребителя F-16 из отряда "Карпатские вайперы", - отметили в пресс-службе.
Позже выяснилось, что были перехвачены два российских истребителя Су-27.
"Их благополучно сопровождали до выхода из зоны ответственности Альянса", – сообщили в командовании.
- Напомним, Typhoon из британских ВВС и истребитель Германии дважды перехватывали российские самолеты в рамках патрулирования воздушного пространства Эстонии.
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