Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Специалист прокомментировал активность российских кораблей и выход из бухты временно оккупированного Севастополя.

Если они даже уже начали тренировку "жеста доброй воли", то нам это только на руку и мы будем "аплодировать". Если говорить об объективных причинах, то вполне вероятно, что это было маневрирование сугубо хозяйственной деятельности. Это обычная боевая работа. , или учеба, или хозяйственная, поэтому мы внимательно за ними. Знаем точно, что пока они если и начали свое движение, то это только тренировка", - подчеркнула Гуменюк.

Руководитель пресс-центра рассказала, что корабельная группировка ворона в Черном море состоит из 9 кораблей, остальные заведены в пункты базирования.

"На боевом дежурстве 2 ракетоносителя: один надводный, другой подводный. Что касается ракетоносителей, то вчера они танцевали, так скажем, заходили в пункт базирования, выходили, примерялись и так далее. Поэтому это вполне нормально, это обычная повседневная деятельность и возможно некая паника в их головах уже начинает пускать свои корни", – добавила Гуменюк.

Массированной ракетной атаки не предполагается, ведь у России не хватает снарядов, сказала специалист. В то же время возможны точечные удары.