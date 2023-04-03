На дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносителя РФ, наблюдается активность кораблей во временно оккупированном Севастополе, - Гуменюк
По состоянию на утро 3 апреля в Черном море находится девять российских кораблей, в том числе две ракетоносители, в целом наблюдается активность в Севастополе
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Специалист прокомментировал активность российских кораблей и выход из бухты временно оккупированного Севастополя.
Если они даже уже начали тренировку "жеста доброй воли", то нам это только на руку и мы будем "аплодировать". Если говорить об объективных причинах, то вполне вероятно, что это было маневрирование сугубо хозяйственной деятельности. Это обычная боевая работа. , или учеба, или хозяйственная, поэтому мы внимательно за ними. Знаем точно, что пока они если и начали свое движение, то это только тренировка", - подчеркнула Гуменюк.
Руководитель пресс-центра рассказала, что корабельная группировка ворона в Черном море состоит из 9 кораблей, остальные заведены в пункты базирования.
"На боевом дежурстве 2 ракетоносителя: один надводный, другой подводный. Что касается ракетоносителей, то вчера они танцевали, так скажем, заходили в пункт базирования, выходили, примерялись и так далее. Поэтому это вполне нормально, это обычная повседневная деятельность и возможно некая паника в их головах уже начинает пускать свои корни", – добавила Гуменюк.
Массированной ракетной атаки не предполагается, ведь у России не хватает снарядов, сказала специалист. В то же время возможны точечные удары.
- 1 апреля РФ выводила на боевое дежурство в Черное море три ракетоносителя, суммарный залп крылатых ракет "Калибр" мог достигать 20 единиц.
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