На детской железной дороге Киева открыли 70-й сезон
Киевская детская железная дорога начала 70-й сезон движения поездов: впервые поезд в Сырецком столичном лесопарке отправился 2 августа 1953 года
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"В эти сложные времена большая Укрзализныця всем доказала, что нас не преодолеть. Работающая малая железная дорога в очередной раз это подтверждает. Лидерство и личный пример - это важные составляющие для нашей общей победы. Моя личная задача и задачи нашей команды - обеспечить бесперебойную работу Укрзализныци и устойчивый рост. Для осуществления ваших планов и мечтаний. Чтобы профессия железнодорожника оставалась примером для гордости и уважения", — утвердил председатель правления УЗ Евгений Лященко.
Отмечается, что во время открытия 70-го сезона движения поездов столичной детской железной дороги состоялся концерт и образовательно-профориентационная ярмарка, работали фотозоны, локации с мастер-классами и железнодорожной амуницией.
- Напомним, 6 апреля завершилась тестово-испытательная поездка первого поезда по европути 1435 мм из Люблина в Рави-Русскую.
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