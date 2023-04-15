На детской железной дороге Киева открыли 70-й сезон

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"В эти сложные времена большая Укрзализныця всем доказала, что нас не преодолеть. Работающая малая железная дорога в очередной раз это подтверждает. Лидерство и личный пример - это важные составляющие для нашей общей победы. Моя личная задача и задачи нашей команды - обеспечить бесперебойную работу Укрзализныци и устойчивый рост. Для осуществления ваших планов и мечтаний. Чтобы профессия железнодорожника оставалась примером для гордости и уважения", — утвердил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

Отмечается, что во время открытия 70-го сезона движения поездов столичной детской железной дороги состоялся концерт и образовательно-профориентационная ярмарка, работали фотозоны, локации с мастер-классами и железнодорожной амуницией.