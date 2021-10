На детей начальника ГРУ РФ Костюкова записана недвижимость на миллионы долларов

Это выяснил российский проект журналистов-расследователей The Insider, передает Еспресо.TV .



"С публичного доступа сведения о праве на земельные участки и дома удалены. Приобрести их на собственные доходы дети высокопоставленного офицера позволить себе не могли", - отмечает издание.



Сам же глава российской военной разведки Игорь Костюков находится под западными санкциями из-за вмешательства в выборы в США, отравления Скрипалей в британском Солсбери и кибератак на Бундестаг. Но в России главный разведчик чувствует себя более чем комфортно. На должность руководителя ГУ ГШ был назначен в конце 2018 года, а уже через год взрослые дети Костюкова стали обладателями престижной недвижимости.



По сведениям The Insider, полученными от источника в налоговой службе, дочь главы ГРУ Елена Соломонова (она сменила фамилию после вступления в брак) в ноябре 2019 года приобрела земельный участок в коттеджном поселке "Липка" на Новорижском шоссе. Однако в выписке из Росреестра имя владельца скрыто: вместо него значится "Российская Федерация".



Соседний участок в том же ноябре 2019 го приобрел брат Елены. Имя сына вождя ГРУ можно найти в архивной выписке про переход прав на объект. Согласно ей, участок Олега Костюкова в прошлом также был переоформлен на "Российскую Федерацию".



При этом Костюков-младший, по данным The Insider, остался владельцем расположенного на участке садового домика. Хотя и в этом случае он залегендирован под "Российскую Федерацию".



Соседние участки в Росреестре также записаны на "Российскую Федерацию". Судя по спутниковым снимкам, после покупки земли Костюковы вырубили деревья и начали строительство дома на 60-ти сотках снаружи объединенных участков.



Стоимость загородной недвижимости семьи Костюкова составляет около 170 млн российских рублей, что равняется $ 2,4 млн.



И это еще не все: по информации The Insider, кроме земли в Липках, брат и сестра совместно владеют также участком в 12 соток в коттеджном поселке "Белые Росы-1". Их настоящие имена удалены с Росреестра и в этом случае.



"Вместе с квартирой Олега, его автомобилем Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC и автомобилем Елены Mercedes-Benz C 200 мы оцениваем имущество детей главы ГРУ по меньшей мере в 200 млн рублей ($ 2,8 млн - ред.)", - отмечают журналисты.



Собственных доходов для заключения подобных соглашений у них быть не могло.



35-летний Олег Костюков трудоустроен в МИД. Его годовой доход перед приобретением земли в "Липке" составил всего полтора миллиона рублей.



37-летняя Елена Соломонова работает начальником отдела в группе компаний "Регионы" депутата Госдумы от "Единой России" Зелимхана Муцоева и его брата - гражданина Великобритании Амирхана Мори. Ее годовой доход - 2,2 млн рублей.



Елена пыталась заняться бизнесом, но дела у нее не пошли.



В то же время Соломонова не отказывает себе в роскоши. Однажды у нее украли кольцо с бриллиантами за 2 млн рублей. Судя по объявлениям на российском сайте Avito, Елена продавала свои часы Chanel, сумку Valentino и другие ценные вещи.





