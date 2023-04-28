На депортацию украинских детей обратили внимание только тогда, когда цифра вывезенных достигла 700 тысяч, - правозащитница Денисова
Международную огласку ситуация с депортацией украинских детей должна была получить еще в начале полномасштабного вторжения. Уже тогда мир должен был отреагировать на этот признак геноцида и принимать соответствующие резолюции, а не ждать, пока число депортированных достигнет 700 тысяч
Такое мнение высказала правозащитница Людмила Денисова в эфире Еспресо.
По ее словам, принудительный вывоз украинцев президент РФ Владимир Путин одобрил своим указом еще в 2019 году. Активная депортация началась в начале полномасштабного вторжения.
"Это же не сегодня началось. Мы все помним, что еще 18 февраля 2022 года уже перевозили наших детей, которые были размещены в интернатах. Уже тогда это имело признаки геноцида. Потом было проведено много разных переговоров - была резолюция, принятая Советом по правам человека ООН от 12 мая 2022 года, где прописано, что РФ должна допустить международные правозащитные организации, чтобы увидеть, есть ли там принудительно вывезенные дети", - сказала она.
После этого, отметила Денисова, произошли такие события, как организация Россией фильтрационных лагерей, разлучение детей с родителями, убийство родителей и последующая депортация несовершеннолетних.
"Это происходило в течение года. Но международное сообщество почему-то обратило на это внимание только после того, как по российским данным перевезено было более 700 тысяч наших детей", - сказала правозащитница.
- 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых на территории России, признав такие действия геноцидом. После утверждения документа ПАСЕ обратится в Международный уголовный суд в Гааге для расследования преступления геноцида.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное