Такое мнение высказала правозащитница Людмила Денисова в эфире Еспресо.

По ее словам, принудительный вывоз украинцев президент РФ Владимир Путин одобрил своим указом еще в 2019 году. Активная депортация началась в начале полномасштабного вторжения.

"Это же не сегодня началось. Мы все помним, что еще 18 февраля 2022 года уже перевозили наших детей, которые были размещены в интернатах. Уже тогда это имело признаки геноцида. Потом было проведено много разных переговоров - была резолюция, принятая Советом по правам человека ООН от 12 мая 2022 года, где прописано, что РФ должна допустить международные правозащитные организации, чтобы увидеть, есть ли там принудительно вывезенные дети", - сказала она.

После этого, отметила Денисова, произошли такие события, как организация Россией фильтрационных лагерей, разлучение детей с родителями, убийство родителей и последующая депортация несовершеннолетних.

"Это происходило в течение года. Но международное сообщество почему-то обратило на это внимание только после того, как по российским данным перевезено было более 700 тысяч наших детей", - сказала правозащитница.