На деоккупированной Харьковщине найдено 50 тел мирных жителей и около 445 могил в месте массового захоронения
На освобожденной территории Харьковской области правоохранители обнаружили почти 50 тел погибших мирных жителей и у Изюма место массового захоронения с около 445 могилами
Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко .
"Почти 50 человек на территории Харьковской области гражданских, которые были найдены за эту неделю.
На территории массового захоронения наших граждан – ориентировочно 445 захоронений (близ Изюма, - ред.). Характер телесных повреждений, причины смерти устанавливаем, это работа не на одну неделю", - сказал Клименко.
Глава Нацполиции отметил, что эти тела закапывали с марта. Эксгумировать и идентифицировать каждое тело. Удаление трупов эксперты начнут в пятницу.
Эти данные без учета массовых захоронений, где тела еще не эксгумированы.
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