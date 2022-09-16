Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко .

"Почти 50 человек на территории Харьковской области гражданских, которые были найдены за эту неделю.

На территории массового захоронения наших граждан – ориентировочно 445 захоронений (близ Изюма, - ред.). Характер телесных повреждений, причины смерти устанавливаем, это работа не на одну неделю", - сказал Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что эти тела закапывали с марта. Эксгумировать и идентифицировать каждое тело. Удаление трупов эксперты начнут в пятницу.

Эти данные без учета массовых захоронений, где тела еще не эксгумированы.