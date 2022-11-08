На деоккупированных территориях Херсонщины населению запрещено посещать лесополосы

Об этом информирует глава Бериславской РГА Владимир Литвинов .

На деоккупированных территориях Херсонской области, а именно жителям Бериславского района запрещено посещать сельскохозяйственные угодья, лесополосы и насаждения. Это решение приняли власти региона.

Запрет действует именно на непроверенные на взрывоопасные предметы освобожденные населенные пункты.

"Призываю граждан быть сознательными, беречь себя и близких и не подвергаться опасности!" – подчеркнул Литвинов.

Оккупанты заставляют жителей Берислава покидать город, а ВСУ попали по личному составу противника в админздании в Каховке.

Военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики принудительно депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата в Каховке.

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