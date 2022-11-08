На деоккупированных территориях Херсонщины населению запрещено посещать лесополосы
На освобожденных территориях Бериславского района Херсонской области запретили посещать лесополосы, лесопосадки и сельскохозяйственные угодья
Об этом информирует глава Бериславской РГА Владимир Литвинов .
На деоккупированных территориях Херсонской области, а именно жителям Бериславского района запрещено посещать сельскохозяйственные угодья, лесополосы и насаждения. Это решение приняли власти региона.
Запрет действует именно на непроверенные на взрывоопасные предметы освобожденные населенные пункты.
"Призываю граждан быть сознательными, беречь себя и близких и не подвергаться опасности!" – подчеркнул Литвинов.
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