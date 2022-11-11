На деоккупированных территориях Донбасса обнаружили тела еще 6 погибших от рук россиян украинцев
В среду, 10 ноября, на освобожденных территориях в Донецкой области обнаружили тела шести украинцев, погибших от рук россиян
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он отметил, что четыре тела были обнаружены в освобожденном Дробышевом, а еще два — в Яровой.
Также Кириленко сообщил, что за дома от рук кафиров в Донецкой области погибли двое гражданских — в Бахмуте и Авдеевке. Еще пять человек в области получили ранения.
Всего за время полномасштабной войны россияне убили в Донецкой области 1193 человека. Ранения за это время получили 2583 украинца. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где пока невозможно посчитать точное их количество.
- По состоянию на утро 10 ноября россияне ранили 20 гражданских в Донецкой области, еще троих убили.
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