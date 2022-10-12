На деоккупированных территориях Донбасса эксгумировано более 120 тел
На освобожденных территориях Донецкой области стражи порядка эксгумировали более 120 тел, среди которых мирные жители и военные
Об этом информирует полиция Донецкой области .
"В освобожденных населенных пунктах полиция обнаружила 35 мест захоронений. Из них три – массовые. Одно в Святогорске, где было спрятано 6 женщин и мужчин. Другие – на кладбище в Лимане. В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями", – пишут правоохранители.
В частности, в течение недели на местах массового захоронения в Лимане изъяли тела 22 гражданских и 34 военных.
"Полицейские выявляют как признаки естественной смерти, так и насильственных действий. Были повреждения получены в результате обстрелов или пыток - установит следствие. Труппы направлены на экспертизу, по результатам которой будут установлены причины смерти граждан", - добавляют в НПУ.
Сообщается, что работа продолжается, несмотря на дождь, который размывает почву.
Всего на деоккупированных территориях региона эксгумировали более 120 тел, из них 64 мирных жителя.
"Среди погибших гражданских - 32 человека, 29 женщин, пол еще трех человек не установлен", - говорится в сообщении.
- 23 сентября завершилась эксгумация тел по массовому захоронению в Изюме. Всего эксгумировали 436 тел, большинство из которых имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.
- Около 200 гражданских и два десятка военных ВСУ: на месте массовых захоронений в Лимане эксгумировали первые тела. Гражданских жителей Лимана, среди которых есть дети, хоронили в отдельных могилах, военных – в траншее длиной 40 метров.
- Прокуратурой в освобожденных Лимане и Святогорске Донецкой области эксгумировано 44 и 34 тела в местах массовых захоронений.
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