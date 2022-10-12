На деоккупированных территориях Донбасса эксгумировано более 120 тел

Об этом информирует полиция Донецкой области .

"В освобожденных населенных пунктах полиция обнаружила 35 мест захоронений. Из них три – массовые. Одно в Святогорске, где было спрятано 6 женщин и мужчин. Другие – на кладбище в Лимане. В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями", – пишут правоохранители.

В частности, в течение недели на местах массового захоронения в Лимане изъяли тела 22 гражданских и 34 военных.

"Полицейские выявляют как признаки естественной смерти, так и насильственных действий. Были повреждения получены в результате обстрелов или пыток - установит следствие. Труппы направлены на экспертизу, по результатам которой будут установлены причины смерти граждан", - добавляют в НПУ.

Сообщается, что работа продолжается, несмотря на дождь, который размывает почву.

Всего на деоккупированных территориях региона эксгумировали более 120 тел, из них 64 мирных жителя.

"Среди погибших гражданских - 32 человека, 29 женщин, пол еще трех человек не установлен", - говорится в сообщении.