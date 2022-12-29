Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, передает Укринформ.

"С начала деоккупационных мероприятий в Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях обнаружены тела 1116 гражданских лиц, из них 31 тело ребенка. За вчерашний день (28 декабря, - ред.) в Херсонской области обнаружены тела трех человек", - сказал Сергеев.

По его словам, в деоккупированных районах следователи задокументировали 5398 военных преступлений. Всего с начала полномасштабной войны полиция открыла более 53,7 тысяч уголовных производств по фактам совершения военнослужащими из России и их пособниками уголовных правонарушений.

Больше всего производств - 42 тысячи - начато по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). По статье 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) возбуждено более 9 тысяч дел.

На прошлой неделе стало известно, что в Херсонской области обнаружено очередное массовое захоронение убитых гражданских граждан: во дворе дома нашли останки шести человек, перед убийством их пытали.

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