Об этом на брифинге 17 ноября сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины (НПУ) генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, передает Укринформ .

"О декуопационных мероприятиях, которые осуществляет Нацполиция, то на деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей полицией обеспечены стабилизационные меры и восстановление правопорядка в 577 населенных пунктах. Возобновлено работу 15 подразделений полиции, задокументировано 3 559 военных преступлений. ", – сказал Сергеев.

Он также отметил, что специалисты обнаружили на этих территориях 33 тысячи взрывных предметов.

Российские оккупанты перед бегством заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области, взрывотехникам пришлось его взорвать.

В Херсоне нашли застенку, где оккупанты издевались над украинскими гражданами.

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