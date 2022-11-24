На деоккупированных Николаевщине и Херсонщине в местах захоронений идентифицировали 200 тел
В настоящее время на деоккупированных Николаевщине и Херсонщине отработано 50 мест захоронений, было идентифицировано около 200 тел погибших
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в телеграме.
Сообщается, что группы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести уже отработали 50 локаций вероятных захоронений, поисковые работы продолжаются. Отмечается, что работы начались уже в первый день деоккупации, условия сложные, поскольку ситуация безопасности до сих пор нестабильна. В работе поисковикам помогают местные.
"Наши поисковики работают, рискуя собственной жизнью. Весь процесс очень долгий и сложный, он может затянуться на месяцы. Командам помогают местные жители, указывающие на до сих пор неизвестные нам места массовых захоронений. Пока наиболее массово обнаружено в Изюме, впрочем, и на других локациях случаются не менее масштабные по численности погибших могилы", – рассказал уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.
Также сообщается, что поисковые работы, эксгумация и идентификация тел в Донецкой и Харьковской областях продолжаются.
- Ранее в Нацполиции заявили об обнаружении 120 стихийных захоронений на деоккупированной Донетчине.
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