На деоккупированных Николаевщине и Херсонщине в местах захоронений идентифицировали 200 тел

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в телеграме.

Сообщается, что группы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести уже отработали 50 локаций вероятных захоронений, поисковые работы продолжаются. Отмечается, что работы начались уже в первый день деоккупации, условия сложные, поскольку ситуация безопасности до сих пор нестабильна. В работе поисковикам помогают местные.

"Наши поисковики работают, рискуя собственной жизнью. Весь процесс очень долгий и сложный, он может затянуться на месяцы. Командам помогают местные жители, указывающие на до сих пор неизвестные нам места массовых захоронений. Пока наиболее массово обнаружено в Изюме, впрочем, и на других локациях случаются не менее масштабные по численности погибших могилы", – рассказал уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Также сообщается, что поисковые работы, эксгумация и идентификация тел в Донецкой и Харьковской областях продолжаются.

Ранее в Нацполиции заявили об обнаружении 120 стихийных захоронений на деоккупированной Донетчине.