На деоккупированные территории Харьковщины будет доставлена первая гумдопомощь

Об этом на Телеграмм-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мэтр за метром ВСУ увольняют Харьковщину. Это сотни населенных пунктов, тысячи улиц, это родные места для десятков тысяч украинцев.

На деоккупированные территории будет доставлена первая помощь – это 11 000 наборов с продуктами и столько же гигиенических наборов. Конечно и товары для детей: питание, подгузники, детские средства гигиены", – отметил Тимошенко. Он добавил, что в основном это те товары, которые необходимо немедленно.

Напомним, в Харьковской области оккупанты бегут из Казачьей Лопани на Белгород.

Как отмечал офицер ВСУ Басараб – высшее военное руководство России потеряло контроль над управлением своих подразделений на Харьковщине.

Кроме того, росСМИ сообщали, что из-за контрнаступления ВСУ в Харьковской области кафиры отказались от намерения относительно "референдумов".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb