На деоккупированную часть Харьковщины возвращается жизнь, - волонтер
Местные власти на освобожденных территориях Харьковской области начинают делать все, чтобы запустить электроэнергию, воду и газ
Об этом в эфире Эспрессо рассказал волонтер Алексей Курцев.
"Жизнь возвращается понемногу. Местные власти начинают делать все, чтобы запустить электроэнергию, воду и газ. На местах начинают работать очень активно. Операторы мобильной связи начинают работать у вышек по трассе. Это очень быстро все движется", - сказал он.
По мнению волонтера, все максимально восстановят в течение месяца.
"Людям нужны продукты питания, средства гигиены, медикаменты. Я думаю, что нужно Starlink поставить, чтобы была какая-то связь. Нужны буржуйки, генераторы, вещи теплые. Абсолютно все нужно. Ближайший месяц можно везти все", - отметил Курцев.
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