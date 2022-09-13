На деоккупированную часть Харьковщины возвращается жизнь, - волонтер

Об этом в эфире Эспрессо рассказал волонтер Алексей Курцев.

"Жизнь возвращается понемногу. Местные власти начинают делать все, чтобы запустить электроэнергию, воду и газ. На местах начинают работать очень активно. Операторы мобильной связи начинают работать у вышек по трассе. Это очень быстро все движется", - сказал он.

По мнению волонтера, все максимально восстановят в течение месяца.

"Людям нужны продукты питания, средства гигиены, медикаменты. Я думаю, что нужно Starlink поставить, чтобы была какая-то связь. Нужны буржуйки, генераторы, вещи теплые. Абсолютно все нужно. Ближайший месяц можно везти все", - отметил Курцев.