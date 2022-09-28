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На деоккупированной территории Харьковской области зафиксировали более 580 военных преступлений России

28 сентября, 2022 среда
07:18
Криминал

Нацполиция обнаружила более 582 военных преступлений российских захватчиков на деоккупированной территории Харьковщины

Об этом сообщила представитель МВД Алена Матвеева, передает Укринформ .

По ее словам, такое количество преступлений правоохранители зафиксировали с 23 сентября.

Алена Матвеева подчеркнула, что во время эксгумации массовых захоронений в Изюме обнаружили тела 212 женщин, аонад 190 мужчин, 5 детей и 22 украинских военных. Пока не определили пол 12 погибших.

  • 16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков , которые россияне обустроили для гражданских.
  • 17 сентября в освобожденной Казачьей Лопаниобнаружили застенку кафиров.
  • По состоянию на 19 сентября на освобожденных территориях Харьковщины зарегистрировали 292 военных преступления, совершенных российскими войсками, большинство из которых - нарушение законов и обычаев войны.
  • 20 сентября в Казачьей Лопане нашли еще две российские застенки.
  • 22 сентября в Макарово в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого застрелил россиянин во время оккупации села.
  • 26 сентября СБУ обнаружила очередную застенку в недавно деоккупированном селе Липцы Харьковской области.

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