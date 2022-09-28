На деоккупированной территории Харьковской области зафиксировали более 580 военных преступлений России
Нацполиция обнаружила более 582 военных преступлений российских захватчиков на деоккупированной территории Харьковщины
Об этом сообщила представитель МВД Алена Матвеева, передает Укринформ .
По ее словам, такое количество преступлений правоохранители зафиксировали с 23 сентября.
Алена Матвеева подчеркнула, что во время эксгумации массовых захоронений в Изюме обнаружили тела 212 женщин, аонад 190 мужчин, 5 детей и 22 украинских военных. Пока не определили пол 12 погибших.
- 16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков , которые россияне обустроили для гражданских.
- 17 сентября в освобожденной Казачьей Лопаниобнаружили застенку кафиров.
- По состоянию на 19 сентября на освобожденных территориях Харьковщины зарегистрировали 292 военных преступления, совершенных российскими войсками, большинство из которых - нарушение законов и обычаев войны.
- 20 сентября в Казачьей Лопане нашли еще две российские застенки.
- 22 сентября в Макарово в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого застрелил россиянин во время оккупации села.
- 26 сентября СБУ обнаружила очередную застенку в недавно деоккупированном селе Липцы Харьковской области.
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