Об этом сообщила представитель МВД Алена Матвеева, передает Укринформ .

По ее словам, такое количество преступлений правоохранители зафиксировали с 23 сентября.

Алена Матвеева подчеркнула, что во время эксгумации массовых захоронений в Изюме обнаружили тела 212 женщин, аонад 190 мужчин, 5 детей и 22 украинских военных. Пока не определили пол 12 погибших.

16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков , которые россияне обустроили для гражданских.

17 сентября в освобожденной Казачьей Лопаниобнаружили застенку кафиров.

По состоянию на 19 сентября на освобожденных территориях Харьковщины зарегистрировали 292 военных преступления, совершенных российскими войсками, большинство из которых - нарушение законов и обычаев войны.

20 сентября в Казачьей Лопане нашли еще две российские застенки.

22 сентября в Макарово в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого застрелил россиянин во время оккупации села.

26 сентября СБУ обнаружила очередную застенку в недавно деоккупированном селе Липцы Харьковской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb