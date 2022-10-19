На деоккупированной территории Харьковской области зафиксировали более 1,6 тыс. военных преступлений РФ
На освобожденной территории Харьковщины полиция зафиксировала 1601 военное преступление РФ, в том числе 1421 нарушение законов и обычаев войны
Об этом сообщил пресс-центр МВД.
"Всего с начала деоккупационных мероприятий зарегистрировано 1601 военное преступление, из которых больше всего по ст. 438 УК Украины - 1421, по ст. 111-1 УК Украины - 154 и другие", - подчеркнули правоохранители.
Кроме того, чтобы не допустить ввоза в населенные пункты наркотиков и нелегального оружия, полиция и военные проверили на блокпостах 4,2 тыс. транспортных средств. По подозрению в ДРГ и проведение пропагандистской работы в отделения доставили 30 человек.
Взрывотехники обследовали около 1478,95 га территории, изъяли 23 474 взрывоопасных предмета, обезвредили – 2271.
- Независимая международная комиссия ООН по расследованию войны в Украине нашла доказательства ряда военных преступлений , нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных россиянами.
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