На деоккупированной Луганщине правоохранители обнаружили российский тайник оружия и боеприпасов
В среду, 12 апреля, в деоккупированной Макеевке Луганской области украинские правоохранители обнаружили хранение оружия и боеприпасов
Об этом сообщает Луганская ОВА.
Склад оружия и боеприпасов обнаружили в заброшенном и поврежденном доме в Макеевке Луганской области.
Правоохранители обнаружили 32 гранаты Ф1, 20 гранат РГО с запалами, 4 автомата АК и ручной пулемет, 4 цинка патронов калибра 5,45 мм, РПГ-22 и реактивную штурмовую гранату.
"Обнаруженные оружие и боеприпасы были переданы военнослужащим ВСУ, защищающим Луганщину", - пишет ОВА.
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