На деоккупированной Луганщине правоохранители обнаружили российский тайник оружия и боеприпасов

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Склад оружия и боеприпасов обнаружили в заброшенном и поврежденном доме в Макеевке Луганской области.

Правоохранители обнаружили 32 гранаты Ф1, 20 гранат РГО с запалами, 4 автомата АК и ручной пулемет, 4 цинка патронов калибра 5,45 мм, РПГ-22 и реактивную штурмовую гранату.

"Обнаруженные оружие и боеприпасы были переданы военнослужащим ВСУ, защищающим Луганщину", - пишет ОВА.