Об этом информирует Офис генерального прокурора .

Прокуроры задокументировали еще одно преступление армии РФ в Херсонской области. Обнаружены тела супругов-фермеров, погибших во время оккупации.

"При проведении правоохранителями следственно-оперативных мероприятий обнаружено место захоронения тел двоих погибших - мужчины и женщины. При поверхностном осмотре тел установлены повреждения черепов", - пишет пресс-служба.

Следователи установили, что в августе во время оккупации поселка Архангельское Высокопольской территориальной громады российские армейцы убили местных супругов-фермеров в их собственном подвале.

В настоящее время тела отправили для судебно-медицинской экспертизы.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

4 ноября в освобожденном Высокополье в Херсонской области обнаружили тела расстрелянных оккупантами гражданских.

10 ноября, на освобожденных территориях в Донецкой области обнаружили тела шести украинцев, погибших от рук россиян.

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