На деоккупированной Херсонщине обнаружили тела супругов-фермеров, убитых российскими военными в их же подвале
На освобожденной территории Херсонской области правоохранители обнаружили в подвале тела владельцев - супругов-фермеров, убитых российскими оккупантами
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
Прокуроры задокументировали еще одно преступление армии РФ в Херсонской области. Обнаружены тела супругов-фермеров, погибших во время оккупации.
"При проведении правоохранителями следственно-оперативных мероприятий обнаружено место захоронения тел двоих погибших - мужчины и женщины. При поверхностном осмотре тел установлены повреждения черепов", - пишет пресс-служба.
Следователи установили, что в августе во время оккупации поселка Архангельское Высокопольской территориальной громады российские армейцы убили местных супругов-фермеров в их собственном подвале.
В настоящее время тела отправили для судебно-медицинской экспертизы.
Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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