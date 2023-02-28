На деоккупированной Херсонщине на вражеской мине подорвался 58-летний мужчина
В деоккупированной Херсонской области 58-летний мужчина рубил дрова в лесополосе и случайно наступил на вражескую мину. Взрывом ему оторвало часть правой ноги
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Согласно сообщению, вблизи села Давыдов Брод Великоалександровской громады 58-летний местный житель рубил в лесополосе дрова и случайно наступил на мину. В результате взрыва мужчина остался без части правой ноги.
"Пострадавший был доставлен в местную больницу. Сейчас он находится на операционном столе, врачи борются за его жизнь", - рассказали в ОВА.
Жителей просят соблюдать элементарные правила минной безопасности и ограничить передвижение по лесополосам и посадкам. В случае нахождения неизвестного предмета людям советуют отойти на безопасное расстояние и позвонить спасателям или правоохранителям.
- На днях в Херсонской области двое мужчин погибли в результате подрыва на вражеской мине.
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