На деоккупированной Херсонщине на вражеской мине подорвался 58-летний мужчина

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Согласно сообщению, вблизи села Давыдов Брод Великоалександровской громады 58-летний местный житель рубил в лесополосе дрова и случайно наступил на мину. В результате взрыва мужчина остался без части правой ноги.

"Пострадавший был доставлен в местную больницу. Сейчас он находится на операционном столе, врачи борются за его жизнь", - рассказали в ОВА.

Жителей просят соблюдать элементарные правила минной безопасности и ограничить передвижение по лесополосам и посадкам. В случае нахождения неизвестного предмета людям советуют отойти на безопасное расстояние и позвонить спасателям или правоохранителям.