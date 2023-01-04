На деоккупированной Харьковщине в лицее обнаружили более 500 российских учебников

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

4 января прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области и следователи полиции проверили лицей в пгт Большой Бурлук.

Правоохранители установили, что оккупационные "власти" хотели организовать учебный процесс в заведениях по российской программе.

"В лицее правоохранители изъяли более 500 российских учебников, учебных пособий для учащихся 1-11 классов и заявления на поступление в учебное заведение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 3 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты привезли в Мелитополь дагестанских учителей. Мотивируют работников образования повышенными зарплатами и льготами участников боевых действий. Они должны уменьшить дефицит кадров и продвигать российскую пропаганду в школах.

На временно оккупированных территориях россияне ищут детей, обучающихся в украинских онлайн-школах. По данным Центра национального сопротивления, захватчики также стремятся погрузить школьников в мир "русского мира", ведь их учебные программы "носят чисто пропагандистский характер".

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