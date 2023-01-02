На деоккупированной Харьковщине полицейские обнаружили 920 тел, в том числе 25 детей, идентифицировали 656 погибших
ВСУ освободили уже 340 населенных пунктов Харьковщины. На деоккупированных территориях области полицейские обнаружили 920 тел замученных людей, в том числе 25 детей
Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Подводя итоги ушедшего года, он сообщил о деоккупации 340 населенных пунктов области и об обнаружении на этих территориях 25 пыточных.
"Харьковские следователи задокументировали деятельность 25 пыточных на освобожденных территориях. Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания - вот что принес "русский мир" в наши мирные села и города. Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 920 тел граждан, в том числе 25 детей. Предварительно идентифицировано 656 человек погибших", - написал Тимошко.
- Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал об обнаружении на докупаемой Херсонщине отдельных пыточных для детей .
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