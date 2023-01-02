Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Подводя итоги ушедшего года, он сообщил о деоккупации 340 населенных пунктов области и об обнаружении на этих территориях 25 пыточных.

"Харьковские следователи задокументировали деятельность 25 пыточных на освобожденных территориях. Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания - вот что принес "русский мир" в наши мирные села и города. Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 920 тел граждан, в том числе 25 детей. Предварительно идентифицировано 656 человек погибших", - написал Тимошко.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал об обнаружении на докупаемой Херсонщине отдельных пыточных для детей .