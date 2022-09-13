Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции территорий .

Прежде всего, это позволит восстановить связь между жителями освобожденных территорий и властью. Это станет первоочередным шагом Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий. Уже восстановлена мобильная связь одного из операторов в городе Балаклея.

"Стойкая мобильная и интернет-связь на деоккупированных территориях является приоритетом в работе Координационного штаба. Сделаем все, чтобы жители освобожденных территорий как можно быстрее вышли из информационной блокады российских зомбо-СМИ и услышали наконец голоса своих родных и друзей!" - отмечает министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Также в Харьковской области уже начали работы по разминированию территорий возобновления электропитания.

По состоянию на 13 сентября в Харьковской области освобождено более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.