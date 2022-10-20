Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Установлены 22 места пыток. Мы обнаруживаем их по данным свидетелей или потерпевших людей, которые через них прошли", - сказал Тимошко.

Он уточнил, что застенки, в частности, найдены в Волчанске (2), Купянске (4), Шевченковом (2), Изюме (4), Козачьей Лопани (3), Липцах, Большом Бурлуке, Песках-Радьковских, Боровой.

По словам Тимошко, пока назвать общее количество людей, прошедших через эти пытки, нельзя, поскольку часть людей сейчас находится в РФ. Начальник управления также сообщил, что полиция располагает информацией о том, что оккупанты также вывозили людей на территорию РФ, пытали их там, а затем возвращали в Украину.

"У них есть место в Шебекино на Белгородщине, где находятся наши пленные из числа военных и полицейских. Там оккупанты также пытали людей... Несколько дней назад мы изъяли тела двух замученных военнослужащих. Их, мы точно знаем, вывозили через Гоптовку в сторону Белгорода, а вернули назад тела. То есть, скорее всего, имели место пытки на территории РФ. Есть показания людей, которые говорят, что также тела вывозили в РФ", - сказал Тимошко.

Он сообщил, что часть сотрудников полиции, которые оставались на оккупированных территориях, также прошли через пытки. "У нас есть работники, которые пострадали, которых пытали, держали в ямах и т.д.", - сказал Тимошко.

Он также отметил, что в настоящее время Государственное бюро расследований объявило о подозрении 22 правоохранителям, перешедшим на сторону оккупантов (как сотрудников облуправления Нацполиции, так и других, не входящих в него подразделений). "Тех, кого еще мы подозреваем в возможном сотрудничестве с врагом, - всего 65 человек, включая этих 22", - сказал Тимошко.

Кроме того, по его словам, из полиции уволены 111 человек, которые, воспользовавшись разрешением вывезти семьи в первые дни полномасштабного вторжения РФ, не вернулись на службу. Начальник облполиции заверил также, что не допустит восстановления этих людей через суд.

"Я не смогу своим сотрудникам смотреть в глаза, если эти люди, не вышедшие на работу, восстановятся. Мы контролируем, наши юристы ходят на судебные заседания. Сейчас эти 111 человек, уже прошло немного времени, хотят восстановиться, получить зарплату за этот период. Для меня принципиальный вопрос, чтобы эти люди никогда не работали в органах полиции", – сказал Тимошко.

В свою очередь начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что за время оккупации через пытки прошли 15 его сотрудников. "В общей сложности 15 человек у нас побывали в застенках: 8 сотрудников Балаклейской пожарно-спасательной части №42, 3 – в Козачьей Лопане и 4 – в Волчанске. Другим сотрудникам тоже были угрозы, постоянно запугивали, проверяли", - рассказал он.

Напомним, сегодня, 20 октября, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что с начала осени украинские войска освободили 544 населенных пункта области. В оккупации, по его словам, находится 1,8% территории региона – 32 населенных пункта.

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