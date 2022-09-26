Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Петушка, которую оккупанты называли "подвалом" была обустроена в помещении так называемой народной полиции ЛНР.

По информации СБУ, боевики "ЛНР" и российские военные незаконно арестовали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом. Служба безопасности также сообщает, что к заключенным применяли жестокие пытки, после чего насильно вывозили их на территорию РФ.

Открыто уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга людей, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением.

СБУ отмечает, что все собранные доказательства военных преступлений военных РФ будут переданы Международному уголовному суду в Гааге.

Ранее в Харьковской области уже были найдены застенки оккупантов - в Казачьей Лопане и Балаклее .

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