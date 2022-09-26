На деоккупированной Харьковщине нашли очередную застенку оккупантов
СБУ обнаружила очередную застенку в недавно деоккупированном селе Липцы в Харьковской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Петушка, которую оккупанты называли "подвалом" была обустроена в помещении так называемой народной полиции ЛНР.
По информации СБУ, боевики "ЛНР" и российские военные незаконно арестовали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом. Служба безопасности также сообщает, что к заключенным применяли жестокие пытки, после чего насильно вывозили их на территорию РФ.
СБУ отмечает, что все собранные доказательства военных преступлений военных РФ будут переданы Международному уголовному суду в Гааге.
- Ранее в Харьковской области уже были найдены застенки оккупантов - в Казачьей Лопане и Балаклее .
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