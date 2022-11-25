На деоккупированной Харьковщине будут курсировать новые пригородные поезда

Об этом информирует Укрзализныця .

С 28 ноября начнут курсировать пригородные поезда в Золочев и Цуповку.

№6173/6174 будет отправляться из Золочева в 06:02 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 07:30. Обратно - в 08:20 и будет прибывать в Золочев в 10:36.

Поезд №6177 будет отправляться из Золочева в 10:52 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 12:22.

Пригородный поезд №6176/6175 будет отправляться со станции Харьков-Пассажирский в 17:20 и прибывать в Золочев в 19:33. Обратно едет в 19.50 и в Харькове в 21.31.

Поезда будут делать остановки на станциях: разъезд 6 км, Основа ЭЦ, разъезд Новая Бавария, Минутка, Рыжей, Дворы, Заречанка, Скворцовка, Курортная, Пересечное, Яротовка, Черелино, Феськи, Рогозянка, 205 км, Черноглавка и Соглавка.

Кроме того, с 28 ноября маршрут поездов Харьков — Слатино продлен до станции Цуповка. На маршруте используется рельсовый автобус на 90 мест.

Пригородный поезд №6001/600 2 будет отправляться со станции Цуповка в 06:06 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 07:15. Обратно – в 07:30 и в Цуповке в 08:45.

№6003/6004 будет отправляться со станции Цуповка в 09:00 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 10:09. Обратно едет в 10:24 и будет в Цуповке в 11:39.

№6005 будет отправляться из Цуповки в 11:54 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 13:03.

№6006/6007 со станции Харьков-Пассажирский будет отправляться в 17:15 и прибывать в Цуповку в 18:31. Из Цуповки отправляется в 18:46 и прибывает на конечную станцию в 19:55.

Остановки на станциях: Южный пост, Северный пост, Подгородная, Лозовенькая, Моторная, Дергачи, Новые Дергачи, Безруковка, Слатино, Прудянка.

Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на пятницу, 25 ноября. Проезд в нем бесплатный.

По состоянию на 12.30 Укрзализныця публикует новые графики задержки поездов. Более одного часа задерживаются 14 поездов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb