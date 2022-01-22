Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество На День Соборности Хмельницкий областной совет подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Тернопольским и Черновицким областными советами

На День Соборности Хмельницкий областной совет подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Тернопольским и Черновицким областными советами

22 января, 2022 суббота
20:22
Общество

103 года назад на Софийской площади в Киеве был провозглашен универсал об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики – Акт Соборности украинских земель, символический документ, обозначивший географические и ментальные контуры единой Украины

По хорошей традиции одно из важнейших и определяющих событий в истории нашего государства – годовщину провозглашения Акта Соборности украинских земель хмельничане и тернополяне, гости из других регионов государства отметили на берегах Збруча – прежней границе, разделявшей ЗУНР и УНР.

На мосту единения состоялась торжественная встреча делегаций от двух областей, в которой приняли участие председатель областной Виолета Лабазюк, народные депутаты Украины Сергей Лабазюк, Иван Чайковский и Владимир Гевко, депутаты областного совета, глава Тернопольского областного совета Михаил Головко со своими заместителями, первый заместитель главы Черновицкого областного совета Николай Гуйтор, руководство Волочиского района Хмельницкой области и Подволочиского района Тернопольской области, священники – представители разных религиозных конфессий, работники предприятий, учреждений и организаций, ветераны войны на Востоке Украины, военнослужащие, общественные активисты.

После традиционного обмена караваями на мосту произошло соединение сине-желтого Государственного Знамени. Дальше единственная колонна отправилась к большой сцене у знака "Хмельницкая область", где прошла торжественная часть празднования. Соединенные полотница синего и желтого цветов образовали огромный флаг Украины, понесший воины АТО/ООС. Над рекой раздался Гимн Украины.


В минуте молчания участники собрания помянули Героев Небесной сотни, военнослужащих и участников добровольческих отрядов, которые положили жизнь, защищая целостность и соборность Украины всех, кто боролся за независимость нашего государства. Поименно сегодня упомянули погибших земляков, погибших в русско-украинской войне.

Священнослужители из обеих областей составили общую молитву за единую, соборную и свободную Украину.

Сегодня украинский народ отмечает величественную дату своей многовековой истории – День Соборности – праздник объединения украинских земель в единое самостоятельное государство и один из самых выдающихся государственных праздников. День Соборности – это не только проявление уважения к исконной воле украинцев, к этническому и территориальному единству, осознание большой ответственности именно нашего поколения, которое получило значительно лучшие исторические шансы, но прежде всего – это праздник всех украинцев. Наша сила – в единстве. Только вместе мы – великий народ! Никто и никогда не сломает нашу волю и стремление к единству! Потому что Украина – и останется навсегда единой, соборной и неделимой!”, - отметила в своем выступлении Виолета Лабазюк.

По случаю праздника за добросовестное исполнение воинского долга, самоотверженное служение украинскому народу награждено Грамотами областного совета военных начальника седьмого отдела Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николая Голыка, члена союза ветеранов войны в Афганистане, участника АТО/ООС. /ООС Руслана Регула. Также за приверженность выбранной профессии, заслуги в реализации задач национальной политики в области образования Грамотой областного совета награжден учитель начальных классов Бубновской ОШ Наркевичского поселкового совета Артур Савечко.

Кроме этого, Виолетта Лабазюк вручила Постную Грамоту Всеукраинской Ассоциации органов местного самоуправления заместитель руководителя исполнительного аппарата областного совета Татьяне Зеленко.

В День Соборности Украины состоялось торжественное подписание Меморандума о межрегиональном сотрудничестве главами Хмельницкого областного совета Виолетой Лабазюк, председателем Тернопольского областного совета Михаилом Головко и первым заместителем главы Черновицкого областного совета Николаем Гуйтором.

Согласно Меморандуму, стороны будут развивать сотрудничество в следующих областях:

– развития местного самоуправления в условиях децентрализации власти;

– экологии и охраны окружающей природной среды;

– образования, науки, культуры и здравоохранения;

– развития физической культуры и спорта;

– инвестиций и развития деловой активности, в том числе по вопросам совместного привлечения международной технической помощи.

Меморандумом предусмотрено установление связей между органами местного самоуправления Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей в условиях децентрализации власти с целью обмена опытом, выявления приоритетов в развитии межрегиональных связей, обеспечения условий для плодотворного сотрудничества, объединения усилий и координации действий во время решение общих проблем.

“Я убеждена, что подписание этого Меморандума даст хороший толчок для нашего будущего сотрудничества. Я рассчитываю на тот потенциал, который сегодня есть на Тернопольщине и Буковине и предлагаю возможности Хмельнитчины, которая хочет развиваться и работать”, - подчеркнула Виолета Лабазюк.

Руководители соседних областей тоже выразили надежду на дальнейшее совместное сотрудничество между регионами. От Черновицкой области Николай Гуйтор в память вручил Виолете Лабазюк почетное отличие "400 лет Хотинской битве". От Тернопольщины Михаил Головко тоже подарил председателю Хмельницкого областного совета памятные подарки.

По окончании торжественной части хорошее настроение присутствующим подарили праздничные выступления творческих коллективов общин и академического ансамбля песни и пляски "Казаки Подолья".

Читайте также:
Зеленський
20 января, 2022 четверг
Зеленский отреагировал на слова Байдена по поводу возможного вторжения РФ: незначительных агрессий не бывает
21 января, 2022 пятница
Виталий Портников: А в Харькове шашлыки будут?
жінки військові
21 января, 2022 пятница
Минобороны подготовило новый приказ по военному учету для женщин: определено 14 специальностей и 6 профессий
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.13
    Покупка 28.13
    Продажа 28.41
  • EUR
    Покупка 31.82
    Продажа 32.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
22 января
20:55
нормандская четверка
26 января состоится встреча советников лидеров Нормандской четверки
20:36
Министерство иностранных дел Украины
В МИД из-за скандального заявления командующего ВМС Германии о Крыме вызвали посла ФРГ
20:20
"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу в новом году
19:51
МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства из Киева, - Bild
19:31
Блинкен Лавров
США попросили Россию не публиковать текст ответа на ультиматум Кремля, - Washington Post
19:15
"Манчестер Юнайтед" на последних секундах вырвал победу у "Вест Хэма"
18:51
Партия Меркель избрала нового лидера
18:24
Тройное ДТП в Киеве: Ford вылетел в лоб Jeep, есть пострадавшие
18:01
В случае эскалации Украина может пригласить на свою территорию военных из Британии, - Пристайко
17:39
Биатлон: Эстафетная сборная Украины провела на Кубке мира "генеральную репетицию" перед Олимпиадой-2022
17:15
ООС ВСУ
22 января на фронте наблюдается тишина
16:51
Команда Миколенко проиграла в АПЛ первый матч под руководством нового тренера
16:34
В Днепре вспыхнул масштабный пожар в главном офисе АТБ
16:16
Эксклюзив
Украина – единственный способ реванша России, агрессора вытесняют из пространства другие игроки, – Фейгин
16:01
Аваков назвал вероятность полномасштабного российского вторжения выше, чем в 2014 году
15:40
Дмитрий Кулеба
Немецкие партнеры должны прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба резко отреагировал на последние заявления из Берлина
15:19
Телеканал "Эспрессо" и "ПЛАСТ" проводят акцию Соборная Украина
15:00
Запад должен прикрыть Украину с неба, - Дмитрий Ярош
14:50
Оружие и боеприпасы для Украины. Кто помогает, а кто блокирует
14:32
Среди городов Черновцов разгуливали пьяные "послушники", собиравшие средства на "пожертвование"
14:20
"Дию" обеспечат функцией еЗащита
14:00
Си Цзиньпин уговаривает Путина не трогать Украину во время Зимней олимпиады, - Bloomberg
13:42
Обнародовано видео стрельбы в ночном клубе "Аура" в Виннице
13:27
Никто данные из "Дии" в сеть не "сливал". Это фейк и психологическая война, - Минцифры
13:04
В Харькове горит бывшая библиотека Юруниверситета
12:31
Су-35С
Россия перебросила истребители в Беларусь
12:10
RQ-4A Global Hawk
БПЛА американской разведки впервые промониторила границу Украины с Беларусью
11:50
Пушилин "знает", что ВСУ "готовит" в ОРДО два этапа мощных терактов
11:30
Появились биллборды, где Зеленского поздравляют с днем рождения. Подозревают нардепа Тищенко
11:19
Сегодня отмечается День соборности Украины
11:05
Вживую
Единство народа. Защита демократии. Оборона государства: Национальный круглый стол под эгидой Киевского Форума безопасности
10:56
Арсений Яценюк
Яценюк прокомментировал дело против Порошенко: абсурдное и неправовое
10:20
Посольство США просит Госдеп эвакуировать сотрудников из Киева, - CNN
10:00
Оккупанты собрали митинг в Донецке
09:46
В Украину прибыло 90 тонн летального оружия из США
09:14
В Виннице молодой человек открыл огонь в ресторане. Его задержал КОРД
08:59
Эксклюзив
Что будет с гривной? Опрос экспертов
08:53
Обновлено
Новая волна COVID-19 в Украине: уже 22 тыс. зараженных в сутки
08:27
В Киеве такси въехало в автобусную остановку. Свидетели говорят о наркотиках
07:00
Эксклюзив
Белокур, Примаченко, Пиросмани, Руссо: как художники без образования покорили мир
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV