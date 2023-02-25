Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

"К постаменту писательницы принесли желтые и синие цветы. Так проявили уважение и любовь к украинской культуре и творчеству Леси Украинки. В местной церкви традиционно заказали заупокойную службу", - говорится в сообщении.

В частности, добавляется, что члены Украинского национально-культурного общества Севастополя (УНКОС) ежегодно 25 февраля возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке в прибрежной зоне Балаклавы. Ранее у памятника также устраивали чтение украинских стихов.

Также издание добавляет, что в 2021 году российские власти города под предлогом контроля короновирусных ограничений выставили у памятника полицейский пост.