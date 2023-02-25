На день рождения Леси Украины к ее памятнику в Севастополе принесли синий и желтый цветки
25 февраля к памятнику украинской поэтессе и писательнице Леси Украинке в Севастополе принесли цветы
Об этом сообщает издание Крым.Реалии.
"К постаменту писательницы принесли желтые и синие цветы. Так проявили уважение и любовь к украинской культуре и творчеству Леси Украинки. В местной церкви традиционно заказали заупокойную службу", - говорится в сообщении.
В частности, добавляется, что члены Украинского национально-культурного общества Севастополя (УНКОС) ежегодно 25 февраля возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке в прибрежной зоне Балаклавы. Ранее у памятника также устраивали чтение украинских стихов.
Также издание добавляет, что в 2021 году российские власти города под предлогом контроля короновирусных ограничений выставили у памятника полицейский пост.
- Сегодня, 25 февраля 2023 года, исполняется 152 года со дня рождения украинской поэтессы, писательницы, драматурга, общественно-политического деятеля и соучредительницы "Украинской социал-демократии" Леси Украинки.
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