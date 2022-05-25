"На день после войны": У Киева будет собственный план восстановления
Украинская столица разработает свой план восстановления "на день после войны"
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по итогам переговоров на Всемирном экономическом форуме, пишет Интерфакс-Украина.
"Все подчеркивают, что мы должны подготовить План на день после войны: где и что мы планируем сделать", - сказал Кличко.
Он уточнил, что речь идет о проектах по восстановлению инфраструктуры, логистики. При этом строительство ряда объектов намечено даже на военное время.
Однако из-за проблем с выполнением государственного бюджета столица испытывает трудности в доступе к собственным средствам в Госказначействе, указал Кличко.
"У нас деньги города находятся в казначействе, а у казначейства денег нет. То есть виртуально у нас деньги есть, а реально – нет", – описал он ситуацию.
Следовательно, Кличко допускает выпуск Киевом военных облигаций для привлечения средств.
- Напомним, Киев вводит ряд льгот для предпринимателей, в столице ожидается активный запуск бизнеса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.76
-
EUR
Покупка 36.09Продажа 38.07
- Актуальное
- Важное