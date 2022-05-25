Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по итогам переговоров на Всемирном экономическом форуме, пишет Интерфакс-Украина.

"Все подчеркивают, что мы должны подготовить План на день после войны: где и что мы планируем сделать", - сказал Кличко.

Он уточнил, что речь идет о проектах по восстановлению инфраструктуры, логистики. При этом строительство ряда объектов намечено даже на военное время.

Однако из-за проблем с выполнением государственного бюджета столица испытывает трудности в доступе к собственным средствам в Госказначействе, указал Кличко.

"У нас деньги города находятся в казначействе, а у казначейства денег нет. То есть виртуально у нас деньги есть, а реально – нет", – описал он ситуацию.

Следовательно, Кличко допускает выпуск Киевом военных облигаций для привлечения средств.

Напомним, Киев вводит ряд льгот для предпринимателей, в столице ожидается активный запуск бизнеса.