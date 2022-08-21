Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Праздничный день 24 августа – День Независимости Украины, приходится на среду, поэтому является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.

"Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ будут работать в обычном режиме", – сообщают в Нацбанке.

В НБУ также заверяют, что время войны система электронных платежей работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к этой системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.