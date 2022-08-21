На День Независимости все банки будут работать в обычном режиме, — НБУ
24 августа будет обычным рабочим днем для банковской системы, поскольку на период военного положения в Украине отменены государственные выходные
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Праздничный день 24 августа – День Независимости Украины, приходится на среду, поэтому является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.
"Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ будут работать в обычном режиме", – сообщают в Нацбанке.
В НБУ также заверяют, что время войны система электронных платежей работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к этой системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.
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