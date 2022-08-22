Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

С 24 августа с 10:00 до 17:00, ежедневно, на втором этаже Национального музея истории Украины будет работать выставка "Флаги Независимости", где представят коллекцию флагов периода конца ХХ-ХХІ ст.

"Посетителям представлено 17 уникальных флагов, в частности: флаг, поднятый в 1990 году возле Киевской администрации; сине-желтый флажок 1988 года с киевского митинга, передаый музею диссидентом Олесем Шевченко; флаг Украины, впервые поднятый над Антарктидой 6 февраля1991 года; украинский флаг с разрушенной оккупантами телебашни на горе Карачун возле Славянска; флаг из донецкого аэропорта с подписями украинских защитников; флаг Украины, который волонтер Виктория Кононова спасла и вывезла из оккупированного Луганска; флаг Украины, который был на околоземной орбите", - сообщают организаторы .

Отмечается, что сине-желтые цвета уже достаточно давно использовали на флагах украинских земель.

"На флагах Галицко-Волынского государства в XIV в. изображали золотого льва на синем фоне. На козацких знаменах XVII-XVIII вв. тоже происходит сочетание указанных цветов. История создания современной версии украинского флага уходит в XIX в., когда на заседании Руской Рады во Львове приняли решение об использовании сине-желтой символики как национальной. Во время событий Украинской революции 1917-1921 годов флаг с этими цветами избран официальным государственным символом Украинской Народной Республики и Украинского Государства гетмана Скоропадского. В СССР использование украинской национальной символики было опасным. В архимвах КГБ зафиксированы случаи установки "националистических" флагов на зданиях в разных городах Украины. За такие проявления люди получали значительные сроки заключения", - добавляют в пресс-службе.

В конце 1980-х годов сине-желтый стяг взвился на первых публичных акциях национально-демократических сил. В 1990-м флаги подняли на зданиях государственных учреждений.

Выставка будет проходить в Национальном музее истории Украины по улице Владимирская, 2.

В американском городе Нью-Йорк провели забег в вышиванках, посвященный Дню Независимости Украины. Это мероприятие проходило одновременно в разных городах мира.

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