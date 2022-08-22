На День Независимости в Харькове не будет работать метро и продлится увеличенный комендантский час
В Харькове ужесточаются меры безопасности к 24 августа, а комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
24 августа харьковский метрополитен не будет работать. А 23 августа график работы метро в Харькове сократили. Поезда будут курсировать только с 7:00 до 18:00. Такие часы работы запланированы и на 25 августа, если не будет отдельного распоряжения.
На протяжении всего Дня Независимости в городе продлится комендантский час (с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа). В городском совете напоминают, что в настоящее время жителям категорически запрещается передвигаться по городу как пешком, так и в транспорте. Харьковчан просят быть готовыми к эвакуации и в случае срабатывания сирен срочно перейти в укрытие.
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Укрзализныця сообщила, что на День Независимости пригородные и региональные рейсы из Харькова и в него отменят, а поезда дальнего следования будут обеспечивать критически необходимые перевозки в Харьковской области.
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