На День Независимости над центром Киева пролетят самолеты НАТО
24 августа в 12:00 в Киеве над Крещатиком пролетят самолеты НАТО
Об этом заявили в пресс-службе посольства США в Киеве, сообщает РБК-Украина.
24 августа в 12:00 в столице над Крещатиком пролетят самолеты КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС.
В параде будет участвовать боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД.
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Пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров включен в план мероприятий, обнародованный Кабмином.
Также в параде примут участие:- польские многоцелевые истребители F-16;
- словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan;
- британские истребители Eurofighter Typhoon.
- Напомним, Минобороны сообщало, что на военном параде будут присутствовать беспилотники Bayraktar. Поэтому на репетиции парада в Киеве показали турецкий беспилотник Bayraktar .
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