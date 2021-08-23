На День Независимости над центром Киева пролетят самолеты НАТО

Об этом заявили в пресс-службе посольства США в Киеве, сообщает РБК-Украина.

24 августа в 12:00 в столице над Крещатиком пролетят самолеты КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС.

В параде будет участвовать боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД.



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Пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров включен в план мероприятий, обнародованный Кабмином.

Также в параде примут участие:

Напомним, Минобороны сообщало, что на военном параде будут присутствовать беспилотники Bayraktar. Поэтому на репетиции парада в Киеве показали турецкий беспилотник Bayraktar .

- польские многоцелевые истребители F-16;- словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan;- британские истребители Eurofighter Typhoon.



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