На День независимости Израиля произошел теракт: минимум три человека погибли, еще трое - ранены
Минимум три человека погибли во время теракта в израильском городе Эльад
Об этом сообщает Reuters .
Днем 5 мая во время празднования Дня независимости в Эльаде на прохожих напали двое мужчин. Один из преступников имел топор, второй – пистолет.
Еще три человека получили ранения. Полиция уже приступила к расследованию. Израильские правоохранители установили блокпосты, чтобы попытаться поймать сбежавших с места происшествия нападающих.
- 7 апреля в результате стрельбы в израильской столице Тель-Авив погибли два человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.23
Покупка 31.23Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное