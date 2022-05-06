На День независимости Израиля произошел теракт: минимум три человека погибли, еще трое - ранены

Об этом сообщает Reuters .



Днем 5 мая во время празднования Дня независимости в Эльаде на прохожих напали двое мужчин. Один из преступников имел топор, второй – пистолет.



Еще три человека получили ранения. Полиция уже приступила к расследованию. Израильские правоохранители установили блокпосты, чтобы попытаться поймать сбежавших с места происшествия нападающих.

7 апреля в результате стрельбы в израильской столице Тель-Авив погибли два человека.

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