На День Независимости два чешских города поднимут сине-желтый флаг, - посол
24 августа два чешских города вывесят флаги Украины на поддержку нашего государства в борьбе с россиянами
Об этом рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.
"Городской совет чешского города Пардубице принял решение поднять над мэрией 24 августа флаг Украины. Как сказано в постановлении, это будет сделано по случаю 30-й годовщины независимости Украины, в знак поддержки украинского народа, утверждает в своей стране демократические ценности, а также противостоит оккупации Россией части территории своего государства ", - поделился дипломат.
Позже Евгений Перебийнис добавил, что такое же решение приняла городская власть Брно.
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