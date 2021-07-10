На День металлурга в Мариуполе выступит Kazka, а в Авдеевке будут ждать Сергея Михалка

Подробности приводит Еспресо.TV .



Главные праздничные события следует ожидать в воскресенье, 18 июля.



В центре состоится концерт с участием украинских звезд, будет организован телемост, а лучшие металлурги получат заслуженные награды. Основными локациями празднования станут площадь Мира и Свободы и Городской сквер, рассказывает MRPL.city .



Начнется праздничная программа в 18.00 с выступления ансамбля "Мелодия" городского Дворца культуры "Украинский дом".



В 19.00 прозвучат поздравления с Днем металлурга и горняка и состоится телемост с Запорожьем и Кривым Рогом, которые тоже являются городами металлургов.



Далее будут выступления украинских звезд:



с 20.30 на сцене прозвучат зажигательные хиты в исполнении Гайтаны,



а с 21.30 праздничный вечер продолжит Kazka, которая порадует поклонников лирическими песнями.



Завершится концерт в 22.30.



А в прифронтовой Авдеевке, как пишет Восточный вариант , концерт ожидается в пятницу, 16 июля.



Туда приглашены Сергей Михалок из "Ляписа 98" и певица TARABAROVA.





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