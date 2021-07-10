На День металлурга в Мариуполе выступит Kazka, а в Авдеевке будут ждать Сергея Михалка
В течение следующих выходных - 17 и 18 июля Мариуполь с размахом отметит День металлурга и горняка
Подробности приводит Еспресо.TV .
Главные праздничные события следует ожидать в воскресенье, 18 июля.
В центре состоится концерт с участием украинских звезд, будет организован телемост, а лучшие металлурги получат заслуженные награды. Основными локациями празднования станут площадь Мира и Свободы и Городской сквер, рассказывает MRPL.city .
Начнется праздничная программа в 18.00 с выступления ансамбля "Мелодия" городского Дворца культуры "Украинский дом".
В 19.00 прозвучат поздравления с Днем металлурга и горняка и состоится телемост с Запорожьем и Кривым Рогом, которые тоже являются городами металлургов.
Далее будут выступления украинских звезд:
с 20.30 на сцене прозвучат зажигательные хиты в исполнении Гайтаны,
а с 21.30 праздничный вечер продолжит Kazka, которая порадует поклонников лирическими песнями.
Завершится концерт в 22.30.
А в прифронтовой Авдеевке, как пишет Восточный вариант , концерт ожидается в пятницу, 16 июля.
Туда приглашены Сергей Михалок из "Ляписа 98" и певица TARABAROVA.
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