На данный момент по меньшей мере 30% домов Мариуполя не готовы к отопительному сезону, - Андрющенко
Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, отметил, что оккупационные власти в Мариуполе не скрывают, что испытывают проблемы с подготовкой к отопительному сезону
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Отопительный сезон в Мариуполе будет, я бы слишком не нагнетал. Большинство оставшихся людей живут на окраинах города, которые более или менее уцелели. Поэтому, там как-то пытаются что-то наладить, по крайней мере, недавно россияне открыли газораспределительный хаб. Затянули новую газовую ветку напрямую из России. То есть теоретически оккупанты плюс-минус готовы к отопительному сезону, а дальше начинается типичная российская тупорукость . Потому что в домах, которые они ремонтируют, остается куча квартир, не подключенных к отоплению, газу", - рассказал советник городского головы Мариуполя.
По его словам, по состоянию на данный момент по меньшей мере 30% домов Мариуполя не готовы к отопительному сезону.
"На самом деле зима будет тяжелой. Если погодные условия минувшей зимы были более-менее лояльными, а эта зима будет суровее, как нам обещает прогноз погоды, то люди будут замерзать в домах по-настоящему. Даже оккупационные власти разводят руками и не скрывают, что есть" определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону. И уже нет той бравады, что все будет хорошо и все будут согреты. И это очень угрожающие звоночки", - заметил Петр Андрющенко.
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