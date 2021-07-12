На Дальнем Востоке РФ на трассу упал танк. ВИДЕО

Об этом пишут российские СМИ .



Российские СМИ отмечают, что танк перевернулся, когда его перевозили по маршруту из Успеновки в Хомутово.



Сообщается, что за танком выслали эвакуатор, который должен поднять и убрать машину с автодороги.