Об этом сообщает издание Vlasti.net.

По предварительной информации, мужчина попытался зайти в помещение на Пионерской улице с пластиковой канистрой, наполненной горючей жидкостью. Но дверь оказалась закрытой.

Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошел пожар.

В настоящее время мужчину задержали. Оказалось, что это 50-летний Владимир Золотарев. Сейчас он доставлен к следователям.

Известно, что в районе Комсомольска-на-Амуре располагался Зеленый Клин или Закитайщина. По данным переписи 1926 г. в Зеленом Клине проживало 303 000 украинцев (из 315 000 всех украинцев Дальнего Востока), или 24,5 % всего дальневосточного населения.

Напомним, недавно в Москве пылал бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", площадью пожара – более 1000 кв. м. После пожара глава МЧС Москвы попал в больницу с инфарктом .

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