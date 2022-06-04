На Дальнем Востоке подожгли Росгвардию в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание Росгвардии, но поджег только вход
Об этом сообщает издание Vlasti.net.
По предварительной информации, мужчина попытался зайти в помещение на Пионерской улице с пластиковой канистрой, наполненной горючей жидкостью. Но дверь оказалась закрытой.
Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошел пожар.
В настоящее время мужчину задержали. Оказалось, что это 50-летний Владимир Золотарев. Сейчас он доставлен к следователям.
Известно, что в районе Комсомольска-на-Амуре располагался Зеленый Клин или Закитайщина. По данным переписи 1926 г. в Зеленом Клине проживало 303 000 украинцев (из 315 000 всех украинцев Дальнего Востока), или 24,5 % всего дальневосточного населения.
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