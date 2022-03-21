На ЧМ снова побили мировой рекорд, который 21 год удерживал Бубка
На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, который на протяжении 21 года принадлежал украинцу Сергею Бубке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Белграде (Сербия) Дюплантис выиграл соревнования по прыжкам с шестом с результатом 6,20 м и установил новый мировой рекорд в помещении. Серебро выиграл бразилец Тиаго Браз (5.95 м), бронзу – американец Крис Нильсен (5.90 м).
Предыдущее мировое достижение (6,19 м) также принадлежало Дюплантису и было установлено две недели назад.
8 февраля 2020 года Арманд Дюплантис на турнире в польском городе Торунь прыгнул на 6,17 м и отобрал мировой рекорд у француза Рено Лавиллени, который прыгнул на 6,16 м в феврале 2014 в Донецке на "Звездах шеста".
До этого рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях 21 год удерживал Сергей Бубка, который с 1991 по 1994 год бил достижение восемь раз и зафиксировал его на отметке 6,15 м.
Дюплантису также принадлежит мировой рекорд на открытом воздухе (6,15 м), установленный в сентябре 2020 года.
- Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.
- 20 марта Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное