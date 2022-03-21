На ЧМ снова побили мировой рекорд, который 21 год удерживал Бубка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Белграде (Сербия) Дюплантис выиграл соревнования по прыжкам с шестом с результатом 6,20 м и установил новый мировой рекорд в помещении. Серебро выиграл бразилец Тиаго Браз (5.95 м), бронзу – американец Крис Нильсен (5.90 м).

Предыдущее мировое достижение (6,19 м) также принадлежало Дюплантису и было установлено две недели назад.

8 февраля 2020 года Арманд Дюплантис на турнире в польском городе Торунь прыгнул на 6,17 м и отобрал мировой рекорд у француза Рено Лавиллени, который прыгнул на 6,16 м в феврале 2014 в Донецке на "Звездах шеста".

До этого рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях 21 год удерживал Сергей Бубка, который с 1991 по 1994 год бил достижение восемь раз и зафиксировал его на отметке 6,15 м.

Дюплантису также принадлежит мировой рекорд на открытом воздухе (6,15 м), установленный в сентябре 2020 года.

Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.

20 марта Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении.

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