На ЧМ-2022 введут революционные изменения в фиксации офсайда

Об этом заявил глава отдела Международной федерации футбольных ассоциаций по развитию футбола Арсен Венгер, сообщает Goal .

По его словам, система автоматической фиксации офсайда должна быть введена уже во время матчей финальной части ЧМ-2022.

"Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно в том, что касается правил офсайда. В 2022 году на чемпионате мира мы сможем принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Это будет меньше останавливать игру - а это как раз то, в чем можно обвинить VAR. С большой долей вероятности определения офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира 2022 года ", - сказал Венгер.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

6 октября сообщалось, что ФИФА испытывает изменения в правила фиксации офсайда во время матчей юношеских команд в Италии.