Об этом сообщили в своде от Генштаба 6 июля.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Армия РФ за сутки нанесла 59 авиаударов и совершила 65 обстрелов из РСЗО

Отмечается, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар пятью иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Два дрона-камикадзе уничтожили украинские силы противовоздушной обороны.

Также российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Грабовского Сумской области; Плетеновки Харьковской области и по городу Харьков.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности, Горск, Александровка, Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Басовка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Зеленое и Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении россияне не оставляют попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Украинские воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага.

Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области.

Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецкая. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Марково, Хромово, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Россияне нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Ганивка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Отрадного, Макаровки и Ровно на Донетчине. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Гавриловки, Новодаровки, Змиевки и Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Токаровка, Антоновка, Громадное, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны поразили 4 пункта управления, 4 средства РЭБ и склад боеприпасов

Отмечается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 4 борьбы противника.