На четверых – 56 лет заключения: в РФ вынесли приговоры группе крымскотатарских политзаключенных

Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.



"56 лет лишения свободы на четырех", - написала омбудсмен.

Она отметила, что приговоры вынесли в отношении участников так называемой третьей бахчисарайской группы.

"Наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров – 17 лет, Осман Сейтумеров – 14 лет, Рустем Сейтмеметов – 13 лет, Амет Сулейманов – 12 лет", – написала Денисова.

По ее словам, все обвинения сводились к показаниям двух секретных свидетелей ФСБ.

Денисова отметила, что один из осужденных - Амет Сулейманов - имеет инвалидность и нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку у него проблемы с сердцем.

"Осуждаю незаконного приговора в отношении граждан Украины. Осуществляя судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека", - она.

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