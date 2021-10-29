На четверых – 56 лет заключения: в РФ вынесли приговоры группе крымскотатарских политзаключенных
В Российской Федерации суд вынес приговоры четырем крымским татарам, обвиненным в терроризме
Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.
"56 лет лишения свободы на четырех", - написала омбудсмен.
Она отметила, что приговоры вынесли в отношении участников так называемой третьей бахчисарайской группы.
"Наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров – 17 лет, Осман Сейтумеров – 14 лет, Рустем Сейтмеметов – 13 лет, Амет Сулейманов – 12 лет", – написала Денисова.
По ее словам, все обвинения сводились к показаниям двух секретных свидетелей ФСБ.
Денисова отметила, что один из осужденных - Амет Сулейманов - имеет инвалидность и нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку у него проблемы с сердцем.
"Осуждаю незаконного приговора в отношении граждан Украины. Осуществляя судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека", - она.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.23
Покупка 26.23Продажа 26.46
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное