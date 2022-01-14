На Черновицком курорте произошла стрельба: правоохранители проводят проверку

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На место происшествия в первую очередь прибыли черновицкие патрульные, которые несут службу на полицейской станции в курортном городке. Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера", - говорится в сообщении.



Известно, что во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет "Форт-17Р", на который мужчина имел разрешение, был изъят.

"Полицейские установили личность правонарушителя и составили на него административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 174 (Стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечают правоохранители.



Сведения о происшествии внесены в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях в Яремчанском отделении полиции. Продолжается проверка.

Решается вопрос о лишении мужчины разрешения на хранение и ношение изъятого устройства.