На Черновицком курорте произошла стрельба: правоохранители проводят проверку
13 января в 22:59 поступило сообщение на "102", что в селе Поляница слышны выстрелы
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"На место происшествия в первую очередь прибыли черновицкие патрульные, которые несут службу на полицейской станции в курортном городке. Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера", - говорится в сообщении.
Известно, что во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет "Форт-17Р", на который мужчина имел разрешение, был изъят.
"Полицейские установили личность правонарушителя и составили на него административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 174 (Стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечают правоохранители.
Сведения о происшествии внесены в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях в Яремчанском отделении полиции. Продолжается проверка.
Решается вопрос о лишении мужчины разрешения на хранение и ношение изъятого устройства.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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