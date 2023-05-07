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На Черном море у Румынии чуть не столкнулись польский и российский истребители

7 мая, 2023 воскресенье
10:43
Мир

Недалеко от воздушного пространства Румынии российский истребитель Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 во время совершения полета над Черным морем

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Румынии.

Воздушный инцидент произошел в пятницу, 5 мая, около 13.20. В ведомстве отметили, что подобные действия уже повторяются не впервые со стороны российских самолетов.

"Агрессивные и опасные маневры, неоднократно совершаемые истребителями Российской Федерации вблизи польских самолетов, создавали высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении польскими самолетами", - говорится в сообщении.

После инцидента Центр объединенных воздушных операций НАТО в Торрехоне, Испания, предупредил об опасной ситуации два боевых самолета военно-воздушных сил Румынии и два самолета военно-воздушных сил Испании, предназначенных для выполнения задач воздушной полиции. Они готовы были вмешаться при необходимости, но этого делать не пришлось.

"Польский экипаж действовал спокойно и профессионально в ситуации, которую безответственно создал российский пилот, и смог полностью контролировать самолет после первоначальной потери высоты, вызванной маневрами самолета Су-35", - говорится в заявлении румынского минобороны.

В ведомстве добавили, что польский истребитель смог успешно приземлиться в международном аэропорту им. Михаилу Когелничану около 13:50. Во время инцидента никто из членов польского экипажа не пострадал.

Российский истребитель Су-35 в сотрудничестве с румынской пограничной полицией осуществлял координированную Frontex (Европейское агентство по охране внешних границ стран-членов Европейского Союза) плановую миссию патрулирования в международном воздушном пространстве над Черным морем. В настоящее время румынская власть контактирует с Frontex и польскими властями для расследования инцидента.

"Агрессивное поведение вроде того, которое продемонстрировала боевая авиация Российской Федерации против невооруженного самолета, выполнявшего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в Черноморском бассейне, абсолютно неприемлемо. Этот инцидент является еще одним свидетельством провокационного приближения Российской Федерации в Черном море в ведомстве.

  • 14 марта российский истребитель перехватил и поразил американский беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем, в результате чего дрон был ликвидирован.
Россия
Польша
Румыния
Испания
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