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На Чернобыльской и Ровенской АЭС состоялись ротации представителей МАГАТЭ

4 мая, 2023 четверг
11:16
Общество

В среду прошли ротации представителей Международного агентства по атомной энергии на Чернобыльской и Ровенской АЭС

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины .

"3 мая 2023 года на ДСП "Чернобыльская АЭС" и ОП "Ровенская АЭС" прошли ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии", - пишет ведомство.

На обособленном подразделении "Ровенская атомная электрическая станция" к своим обязанностям приступила шестая группа экспертов Международного агентства, на Государственном специализированном предприятии "Чернобыльская атомная электростанция" – седьмая.

Сообщается, что на Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой станциях постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали свою деятельность в январе 2023 года.

На временно оккупированной Запорожской АЭС работают с сентября 2022 года.

  • 13 апреля у машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина. Рашисты сами заявили о детонации их боеприпаса
  • 14 апреля стало известно, что войска РФ готовятся блокировать персонал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции из-за контрнаступления ВСУ.
  • Под давлением оккупационных властей работники ЗАЭС в Энергодаре вынуждены были получить российский паспорт. Для этого ставленники Москвы применяли пытки и создавали невыносимые условия для работы.
  • 27 апреля в минобороны Великобритании отчитывались, что к марту 2023 года российские войска создали боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторов ЗАЭС.
  • И.о. главы Никопольского районного совета Дмитрий Бычков сообщил , что российские оккупационные войска продолжают размещать на территории ЗАЭС большое количество бронетехники и взрывоопасного военного снаряжения.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил , что вблизи ЗАЭС снова были слышны обстрелы, также вблизи станции взорвалась мина.
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