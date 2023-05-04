На Чернобыльской и Ровенской АЭС состоялись ротации представителей МАГАТЭ
В среду прошли ротации представителей Международного агентства по атомной энергии на Чернобыльской и Ровенской АЭС
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины .
"3 мая 2023 года на ДСП "Чернобыльская АЭС" и ОП "Ровенская АЭС" прошли ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии", - пишет ведомство.
На обособленном подразделении "Ровенская атомная электрическая станция" к своим обязанностям приступила шестая группа экспертов Международного агентства, на Государственном специализированном предприятии "Чернобыльская атомная электростанция" – седьмая.
Сообщается, что на Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой станциях постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали свою деятельность в январе 2023 года.
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