Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины .

"3 мая 2023 года на ДСП "Чернобыльская АЭС" и ОП "Ровенская АЭС" прошли ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии", - пишет ведомство.

На обособленном подразделении "Ровенская атомная электрическая станция" к своим обязанностям приступила шестая группа экспертов Международного агентства, на Государственном специализированном предприятии "Чернобыльская атомная электростанция" – седьмая.

Сообщается, что на Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой станциях постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали свою деятельность в январе 2023 года.

На временно оккупированной Запорожской АЭС работают с сентября 2022 года.