Белорусские войска на Черниговщине: глава ОГА сообщил, что город готов к обороне

Об этом сообщает "Общественное Чернигов" и глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.



Информацию Общественному подтвердил спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов.



"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия", - написал глава ОГА.



Он также попросил местных жителей не отвечать на звонки россиян.



Оккупанты притворяются украинскими военными и просят помочь навести понтон, дать координаты, помочь техникой или рассказать о состоянии дорог.

Напомним, 28 февраля в Ахтырке Сумской области в результате обстрела из российских "Градов" воинской части погибли более 70 украинских воинов, есть жертвы среди гражданских.

ВСУ 28 февраля сбили пять истребителей, вертолет и два ЗРК "Бук" оккупантов.