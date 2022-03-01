Белорусские войска на Черниговщине: глава ОГА сообщил, что город готов к обороне
Белорусские войска зашли в Черниговскую область, все выезды из Чернигова заминированы
Об этом сообщает "Общественное Чернигов" и глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Информацию Общественному подтвердил спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов.
"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия", - написал глава ОГА.
Он также попросил местных жителей не отвечать на звонки россиян.
Оккупанты притворяются украинскими военными и просят помочь навести понтон, дать координаты, помочь техникой или рассказать о состоянии дорог.
- Напомним, 28 февраля в Ахтырке Сумской области в результате обстрела из российских "Градов" воинской части погибли более 70 украинских воинов, есть жертвы среди гражданских.
- ВСУ 28 февраля сбили пять истребителей, вертолет и два ЗРК "Бук" оккупантов.
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