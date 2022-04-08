На Черниговщину отправляются дополнительные группы для разминирования территории, - глава ОВА

Об этом он написал в телеграм-канале.



Вячеслав Чаус отметил, что в небе над Черниговщиной летают ракеты, самолеты и призвал жителей "не расслабляться" и соблюдать светомаскировку.



"У меня большая просьба: не забываем, что в стране война; мы не забываем, что в нашей стране находится враг. Это касается всего: и передвижения по населенным пунктам, и передвижения между населенными пунктами. Все заминировано. Вы знаете, что есть очень много мест, где мы не можем даже проехать. Пиротехники работают. Вчера говорили о подкреплении, и государство отправляет дополнительные группы реагирования на разминирование", - подчеркнул глава ОВА.

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