На Черниговщине женщина пошла в лес вопреки запрету и подорвалась на русской растяжке
В Черниговской области пострадала женщина, которая, несмотря на запрет, пошла в лес и подорвалась на вражеской растяжке
Об этом сообщили в телеграме МВД Украины.
Во время патрулирования полицейские увидели женщину с велосипедом в окровавленной одежде, которая не могла самостоятельно двигаться. Ей вызвали скорую и оказали медицинскую помощь.
"Установлено, что женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась по грибы. Примерно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая зацепила "растяжку" - взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области.
Правоохранители передали женщину врачам, а на место прибыла следственно-оперативная группа.
- 20 апреля в Черниговской области издали распоряжение о запрете ходить и заезжать в леса во время военного положения.
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