Об этом сообщили в телеграме МВД Украины.

Во время патрулирования полицейские увидели женщину с велосипедом в окровавленной одежде, которая не могла самостоятельно двигаться. Ей вызвали скорую и оказали медицинскую помощь.

"Установлено, что женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась по грибы. Примерно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая зацепила "растяжку" - взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области.

Правоохранители передали женщину врачам, а на место прибыла следственно-оперативная группа.

20 апреля в Черниговской области издали распоряжение о запрете ходить и заезжать в леса во время военного положения.

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